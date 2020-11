L’alcalde de la Seu d’Urgell confia que Andorra s’inclourà en el pla de desescalada de Catalunya

La filtració del pla de desescalada català aquest dimarts als mitjans de comunicació ha posat en alerta no només Andorra sinó també l’Alt Urgell que es converteix en un actor més de les negociacions perquè Andorra es consideri part de la seva regió a l’hora d’alleugerir restriccions i permetre la mobilitat entre tots dos territoris.

L’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, creu que “no és bo ni per a Andorra ni per a la Seu”. Immediatament, afegeix, es van posar a treballar i a trucar a la consellera catalana de Salut, Alba Vergés, com al conseller d’Interior, Miquel Sàmper, “per explicar i demanar que es tingui en compte aquest fet diferencial que necessitem que hi hagi”.

Dimarts per telèfon i aquest dimecres mateix l’alcalde de la Seu d’Urgell i Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, han enviat una carta demanant a la Generalitat exposant diferents motius. El primer és el sanitari ja que les dades de totes dues zones són molt similars i la col·laboració en rastreig és òptima. En l’àmbit social, moltes famílies estan dividides per la frontera i econòmicament és conegut com depèn un territori de l’altre. L’alcalde alturgellenc creu que la petició pot no atendre’s de manera immediata però és positiu.

Davant d’aquesta petició, el ministre portaveu ha dit durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que el Govern no especularà i que no es pronunciarà fins que els fets no estiguin confirmats i o es conegui “quin impacte econòmic pot tenir”. Ha dit, això sí, que estan “desenvolupant tots els contactes a tots els nivells, local, Generalitat i Estat”.

Sembla que dijous es podrien conèixer les primeres mesures però el capítol d’Andorra podria deixar-se per a després de la Puríssima.