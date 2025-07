El Sindicat Penitenciari trenca relacions amb el Ministeri

Entrada al Centre Penitenciari (AndorraDifusió)

El Sindicat Penitenciari ha trencat les relacions institucionals amb el Ministeri d’Interior i la direcció d’Institucions Penitenciàries. Així ho ha anunciat en un comunicat dur en què denuncia una situació que considera intolerable i insostenible. Ho publica aquest dijous el mitjà AndorraDifusió.

El sindicat ha exposat que els darrers mesos hi ha hagut situacions d’assetjament, persecució i represàlies contra alguns afiliats, que ha generat un clima laboral tòxic i discriminatori. A més, ha assegurat que hi ha hagut tracte de favor cap a treballadors afins. Per tot plegat ha trencat qualsevol col·laboració i ha fet una crida a Interior i Institucions Penitenciàries a rectificar aquestes actituds.