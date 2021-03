El Síndic de Greuges rep a l’Alt Urgell 8 queixes i 12 consultes durant el 2020

L’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya va atendre 8 queixes i 12 consultes provinents de l’Alt Urgell al llarg del 2020, segons recull l’informe que presenta anualment el Síndic al Parlament.

Les peticions tractades a la comarca corresponen en un 25% a polítiques socials, amb 5 expedients (2 queixes i 3 consultes). D’aquests, 3 tenien a veure amb infància i adolescència, un amb la salut i l’altre amb treball i pensions. L’altre grup amb més expedients (25%) és el relacionat amb l’administració pública (3 queixes i 2 consultes). També destaca una queixa i 3 consultes vinculades a polítiques territorials (15%), concretament a medi ambient i a urbanisme i mobilitat. La mateixa xifra registra l’àmbit del consum (15%). El bloc de la seguretat ciutadana i justícia suma una queixa i una consulta, mentre que els de cultura i llengua, i “altres”, inclouen dues consultes més.

Per municipis, 14 dels 20 tràmits es van presentar des de la Seu d’Urgell (7 queixes i 7 consultes). També es van formular consultes des de Montferrer i Castellbò (2), Organyà (2) i el Pont de Bar (1). A Ribera d’Urgellet es va registrar una queixa. Per sexes, 4 de les 8 queixes (50%) van ser formulades per dones, i n’hi va haver una d’una persona jurídica. En canvi, els homes van fer més consultes, un total de 7 (58,3%), enfront de 5 de dones (41,7%).

Xifres a l’Alt Pirineu i Aran



Al conjunt de l’Alt Pirineu i Aran, al 2020 l’Oficina del Síndic va gestionar un total de 76 queixes i 68 consultes; és a dir, 144 expedients. Per comarques, a la Cerdanya es va iniciar 73 expedients (39 queixes i 34 consultes), la xifra més alta de la vegueria. La majoria estaven tramitats des de Puigcerdà (39). Des del Pallars Sobirà es van presentar 18 peticions (12 queixes i 6 consultes), mentre que des del Pallars Jussà se’n van sumar 13 (7 queixes i 6 consultes). A l’Alta Ribagorça es va atendre 6 peticions (3 queixes i 3 consultes), i a l’Aran hi va haver 14 tràmits (7 queixes i 7 consultes).