Laboralis rep el guardó Olympe de Gouges per la promoció de la igualtat en l’àmbit laboral

Laboralis – Seguretat i Salut en el Treball ha rebut el guardó Olympe de Gouges, que premia les empreses del país per la promoció de la igualtat de gènere en l’àmbit laboral amb l’aprovació de plans d’igualtat dins de la seva organització empresarial. La quarta edició del guardó, que s’atorga anualment des del 2017 en el marc dels actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones, ha tingut lloc avui a l’Edifici Administratiu del Govern i s’ha limitat únicament a la companyia guardonada, a causa de les restriccions temporals per minimitzar el risc de transmissió de la COVID-19.

Durant l’acte, el cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat que el lliurament “se celebra pocs dies després de l’aprovació per part del Govern del Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no discriminació entre dones i homes”. Tal com ha remarcat Espot, “el text implicarà un pas sense precedents per eliminar la desigualtat estructural que pateixen les dones en tots els àmbits de la vida”.

Espot ha posat en relleu que el Projecte de llei “estableix els principis d’actuació dels poders públics, així com una sèrie de mesures adreçades a crear les condicions necessàries per erradicar la desigualtat, establint també un règim sancionador”. “Una de les qüestions que no m’agradaria passar per alt és el procés participatiu al qual s’ha sotmès l’articulat, escoltant la veu de les entitats i associacions de dones”, ha afegit.

Finalment, el cap de Govern ha recordat que “l’essència de l’Olympe de Gouges és distingir les empreses que es comprometen amb la igualtat de gènere en l’àmbit laboral, treballant de manera transversal i comunitària per promoure la cultura de la igualtat”.

L’acte de lliurament del guardó, que organitza la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, ha comptat amb la participació del ministre d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, i la secretària d’Estat Teresa Milà, així com amb el secretari d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Marc Pons. La cap d’Àrea de Polítiques d’Igualtat, Mireia Porras, també hi ha assistit.