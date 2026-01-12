El Serradells s’imposa amb autoritat al Sant Boi i inicia l’any amb victòria (35-22)

L’Handbol Club Serradells ha iniciat l’any de la millor manera possible amb una victòria clara davant un Handbol Sant Boi que no va poder imposar el seu joc al pavelló andorrà. Els de Pau Pérez van signar un partit molt complet i van sumar la setena victòria de la temporada, amb un resultat final de 35 a 22.
Els tricolors van marcar el ritme des dels primers minuts amb una primera part molt sòlida en defensa i amb un atac fluid que va trobar solucions amb facilitat. Aquesta bona dinàmica va permetre al Serradells obrir una escletxa progressiva al marcador i arribar al descans amb un clar 19-12.
A la represa, els andorrans van sortir decidits a trencar definitivament el partit i ho van aconseguir amb un joc ràpid i efectiu. Les actuacions destacades d’Àlex Roig (8 gols), Gerard Esparza (6 gols) i Joan Ros (6 gols) van liderar l’ofensiva local en una segona meitat de domini absolut.
Amb aquest triomf, el Serradells se situa en la quarta posició de la classificació general, aprofitant una jornada favorable en què els rivals més directes no van puntuar i van deixar via lliure als tricolors per a escalar posicions.
El pròxim repte serà diumenge, a la Verneda, on els andorrans visitaran la pista de l’Handbol Claret, actual 14è classificat, un rival que arriba en dinàmica positiva després d’encadenar tres victòries consecutives.