Raül Ferré, Antonio Otero, Mikel Azcona i Juan Antonio Conesa s’imposen a la G2 de les Andbank GSeries

La segona prova puntuable per a les Andbank GSeries 2025-2026, celebrada excepcionalment durant la jornada de diumenge, amb unes condicions perfectes sobre la pista, ha inaugurat la temporada de competicions al Circuit Andorra – Pas de la Casa, al qual han acudit nous pilots que s’han sumat a la competició, distribuïts entre les quatre categories convocades per a aquesta edició.
La categoria reina ha estat testimoni del primer triomf al volant d’un Giand per part del jove andorrà, Raül Ferré, guanyador de la Final A, escortat per un dels noms propis del cap de setmana, Àlex Rins. El pilot de MotoGP s’ha sumat a les Andbank GSeries 2025-2026 com a company d’equip del vencedor de la G1, Nil Solans, amb qui ha obtingut aquest cap de setmana un doble podi molt satisfactori.
A la nova categoria Rally3, el triomf de la G2 ha estat per a Antonio Otero. El gallec, bicampió del Clio Ice Trophy, celebrat fins l’any passat, s’ha estrenat amb honors al volant d’un Ford Fiesta Rally3 de la seva pròpia estructura, Puzzle Motor. El turc Volkan Isik i el debutant David de la Osa han completat el podi d’aquesta segona cita, amb dues unitats gestionades també per l’equip del corunyès.
El pilot oficial de Hyundai Motorsport, Mikel Azcona, debutant aquesta temporada a les Andbank GSeries, ha inaugurat el seu caseller de victòries al Circuit Andorra – Pas de la Casa, com a flamant vencedor de la categoria Kartcross, regida ara per un format open. Marc Batlle ha ocupat el segon esglaó del podi de la G2, i l’irlandès Barry Meeke –germà de l’expilot del WRC (World Rally Championship), Kris Meeke– el tercer.
Entre els Side by Side, Juan Antonio Conesa, vencedor a finals de desembre de la G1, ha protagonitzat el seu segon triomf consecutiu, fet que el consolida com a líder, a falta de les dues properes cites. José Roger, primer classificat de la Final A, ha ocupat la segona posició final, seguit per un altre dels referents de la categoria, el francès Maxime Emery.