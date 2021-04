El segon programa ‘Growth’ obre inscripcions fins al 22 de maig

El ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Actua, Jordi Gallardo, i la directora d’Actua Empresa, Judith Hidalgo, han presentat aquest dimarts la segona edició del programa ‘Growth’, una iniciativa de suport per a petites i mitjanes empreses del país amb alt potencial de creixement. El projecte s’adreça a aquelles societats que comptin, com a mínim, amb dos anys d’activitat i amb una facturació anual superior als 50.000 euros. Segons ha recordat Gallardo, la finalitat del programa és cercar millores “en algunes de les àrees de negoci que l’empresa prèviament detecta”, així com acompanyar-la i assessorar-la “en la seva estratègia de negoci” per tal que “es consolidi el seu resultat a mitjà i llarg termini”.

Precisament, els responsables d’aquestes societats “persegueixen tenir un accés més directe amb el client i treure rendiment de totes les eines digitals que avui en dia hi ha al mercat”, tant pel que fa a l’interior com l’exterior. Així doncs, els interessats poden presentar les seves sol·licituds fins al 22 de maig.

En aquesta segona edició, el programa ‘Growth’ treballarà sobre quatre àrees: finances; màrqueting digital i tradicional; estratègia de vendes internacionals i comercialització, i lideratge. Així mateix, una vegada se seleccionin les quinze empreses que podran prendre part del curs, s’oferiran també 33 hores d’assessorament expert i individualitzat; 40 hores de sessions col·lectives especials; ‘masterclasses’ i ‘best practices’ amb experts i empresaris reconeguts, i hi haurà un apartat final de ‘networking’ i cooperació empresarial.

D’aquesta manera, el procés de selecció seguirà el mateix format que en la primera edició. Les empreses interessades trobaran el formulari d’inscripció a la web d’Actua i, un cop es rebi, es farà una selecció inicial de vint, que passaran a fer un ‘pitch’ empresarial davant del comitè executiu perquè finalment siguin quinze les escollides.

Hidalgo ha explicat que la primera selecció de la vintena d’empreses es farà a principis de juny, mentre que les quinze finalistes se sabran cap a principis de juliol, que començaran el programa al setembre i l’acabaran al mes d’abril, és a dir, durant un període de vuit mesos. El programa té un cost per a les empreses de 600 euros, però cal destacar que el valor total del projecte per cada empresari és de 15.000 euros. Un cop finalitza el programa, Gallardo ha detallat que des d’Actua “es fa un acompanyament” per veure si finalment les aspiracions del negoci “han arribat a bon port”.

Durant la primera edició del programa ‘Growth’, que tot just acaba de finalitzar, fins a 58 empreses van entrar al procés de selecció. Tant Gallardo com Hidalgo han destacat la valoració positiva de les empreses que hi han participat, així com el retorn dels formadors i experts que també hi han pres part. Malgrat que a hores d’ara no es contempla ampliar el curs a més de quinze empreses, Gallardo ha confessat que “si veiem que a mesura que fem les edicions són moltes les empreses que es queden fora ens ho haurem de plantejar”.