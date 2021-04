Concert de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell amb el cel·lista Arnau Tomàs a la Seu

Aquest pròxim dissabte 1 de maig, a les set de la tarda, tindrà lloc a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell el concert que oferirà l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, sota la direcció d’Alfons Reverté, i amb Arnau Tomàs al violoncel.

El programa del concert inclou la Suite de l’Òpera de Tres Rals, de K. Weill, i el Concert per a Cel·lo i orquestra de vent, de F. Gulda.

Si voleu quedar fascinats i sorpresos per la versatilitat del violoncel no us podeu deixar perdre aquest concert. Descobrireu el violoncel sonant a ritme de rock i de jazz gràcies a l’increïble concert per a aquest instrument del carismàtic Friedrich Gulda.

Una obra tan especial com aquesta, de la mà d’un cel·lista com l’Arnau Tomàs, membre del Quartet Casals, és garantia d’emocions a flor de pell. I per començar el concert en consonància res millor que la Suite de l’Òpera de Tres Rals de Kurt Weill, inspirada en la música lleugera però a la vegada profundament dramàtica del cabaret berlinès.

Arnau Tomàs, Violoncel

Nascut a Barcelona, Arnau Tomàs és actualment reconegut com un dels violocel·listes més versatils i polifacètics de la seva generació, combinant projectes solístics amb una intensa activitat cambrística, sent el fundador del Quartet Casals i el Trio Ludwig.

Premiat en diversos Concursos Nacionals i Internacionals, ha ofert nombrosos recitals de violoncel i ha actuat com a solista amb les Orquestres de Radiotelevisió Espanyola, Simfònica de Tenerife, OSV, Simfònica de Galícia i OBC entre d’altres. L’any 1992, va participar activament en la filmació d’un reportatge televisiu sobre Yo Yo Ma al Concertgebouw d’Amsterdam, interpretant suites de Bach per ell.

Arnau Tomàs es convidat regularment als festivals i cicles de concerts més prestigiosos i té planificada la seva participació a la Cellobiennale d’Amsterdam.

La seva producció a nivell discogràfic és extensa, amb música des del període barroc fins el segle XX, amb més de 15 CDs. Destaquen especialment les seves gravacions de les suites de Bach (2014) i de les sonates i variacions de Beethoven (2016), en les quals va utilitzar arcs històrics del període de la seva composició.

Al marge de l’activitat concertística, ha estat professor convidat a la Musikhochschule de Colònia a més de participar en masterclasses tant a Europa com als Estats Units.

Entrades

Aquest concert és d’entrada gratuïta però cal fer reserva prèvia a l’enllaç: https://agenda.laseu.cat/cultura. L’aforament és limitat.