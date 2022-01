L’únic regal per a un nen o nena es diu temps

És cert que has de treballar per obtenir diners perquè aquesta societat ens obliga a ser capaços de tenir una qualitat de vida. Necessites diners per pagar factures, tenir una casa digna, per alimentar-nos, per comprar roba. Necessites diners per a tot, però els diners no haurien de ser el que ens controla i bé que gestioni la felicitat del nostre cor en funció de si en tenim més o menys al compte del banc.

Si es poden satisfer les necessitats de la família i també estalviar una mica per a un potencial imprevist, se centra en el temps lliure que ha de gaudir en família. Recorda que la qualitat del temps és més important que la quantitat d’ell.

Si teniu poc temps, però sabeu com aprofitar els vostres fills per sentir-vos a prop, de manera que saben que són la vostra prioritat, llavors les coses aniran bé. A la nostra societat hi ha molts pares que treballen moltes hores diàries i gairebé tots els dies de la setmana i no hauríeu d’obsessionar-vos per això. Perquè el que importa, com us he dit en línies anteriors, no és la quantitat de temps que utilitzeu, sinó la qualitat del temps que doneu als vostres fills.

Creeu moments màgics amb els vostres fills i, a continuació, tindreu cura del vostre cor. Els diners no compraran l’hora i la sensació de culpa en el cas que ho tingueu, no hauríeu de respondre amb regals als vostres fills per veure quant els estimeu.

L’amor no es mesura amb regals, els vostres fills no els volen perquè, tot i que els fan feliços momentàniament allò que realment necessiten per ser feliços i desenvolupar-los emocionalment estables és que esteu amb ells, al vostre costat. Els regals emocionals són els que realment valen la pena, passant temps junts a la sala d’estar, jugant, caminant pel parc, sortint a prendre alguna cosa junts, compartint moments especials.

El temps té un gran valor, i no els diners. A les persones que volem donem temps perquè és l’única cosa que no torna. El temps és una manera de cuidar les persones que més estimem, i és que quan arribem a un punt de la vida, ens adonem que el temps no s’hauria de compartir amb ningú.

Temps, aquest és el nom del millor regal per als nens. No el venen a les botigues de joguines ni a Internet. Només es troba en nosaltres, en la nostra disposició i ser conscient que una història no s’ha de llegir en 2 minuts.

La dedicació de temps per als nens no vol dir deixar-los mòbils, posar la tauleta o connectar el seu canal favorit. Tampoc és aquesta educació, sense amor, ni afecte.