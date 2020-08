El Sant Hospital de la Seu torna a tenir una persona ingressada amb COVID-19

El Sant Hospital de la Seu d’Urgell té a data d’avui una persona ingressada per complicacions derivades de la COVID-19, segons ha informat el centre mèdic urgellenc. Paral·lelament, ara mateix a l’àrea de la Seu hi ha 7 positius més en seguiment, aïllats als seus respectius domicilis.

Tot i l’aparició de nous casos, des del Sant Hospital han destacat com a dada positiva el fet que ara mateix l’índex de risc de rebrot a la capital de l’Alt Urgell és “molt baix”; concretament, de 28,95. I la taxa de reproducció del virus els darrers set dies (coneguda com a rho7) ha estat de només 0,50; és a dir, la meitat del límit recomanat, que és d’1. A tot plegat s’hi afegeix el fet que, a diferència de moltes altres zones de Catalunya, el diagrama de risc de rebrot a l’Alt Urgell està en verd, com també ho està a la resta de l’Alt Pirineu.

Tot i aquests indicatius positius, des del complex sanitari de la Seu fan una crida a la població a “no relaxar-se” i a seguir com fins ara amb les mesures elements de protecció individual, tant per no transmetre el virus com per evitar ser víctima d’un contagi: ús de la mascareta en espais públics, distància entre persones, rentat de mans freqüent i evitar les aglomeracions de gent.