El Centre Esportiu del Pas de la Casa recollirà el relleu, del 3 al 5 de gener, al Saló de la Infància i de la Joventut d’Encamp, que enguany ha assolit la xifra de 6.310 visitants, número similar al de la darrera edició.

Pel que fa al saló del Pas de la Casa, els visitants trobaran múltiples activitats distribuïdes en diferents espais del centre esportiu. A la sala polivalent hi haurà una pista americana amb 25 metres d’obstacles, més de 20 activitats i jocs de gran format dels ‘Jocs Encantats’, on a partir de quatre contes tradicionals els infants i joves de totes les edats podran fer xanques amb escombres, jocs de construcció, fer de titellaires, fer anar la rutlla i maquillar-se del seu personatge preferit. A més, a la polivalent hi haurà inflables i simuladors d’esquí VR amb tres modalitats a escollir, un eslàlom en contrarellotge, els salts i les cabrioles del freestyle o l’espectacularitat de l’Heliski, així com la realització, cada dia, de tallers de joieria, cuina, jardineria i dansa.

A la sala de conferències es realitzaran els espectacles infantils, que tindran lloc a les sis de la tarda, i que començaran el 3 de gener amb l’espectacle de màgia de ‘David el mag’ i seguiran el dia 4 amb l’espectacle ‘Caga tió’. El dia 5 de gener els infants i joves podran gaudir de l’arribada de Ses Majestat els Reis Mags d’Orient al Saló.

La sala d’arts marcial serà l’escenari de la tradicional ludoteca per a infants de 0 a 6 anys, que comptarà amb gran part dels elements del Saló d’Encamp, i on també trobarem el circuit d’educació viària.

Com va passar al saló d’Encamp, el del Pas de la Casa també comptarà amb servei de guarda-roba, botiga de llaminadures i servei de bar. Tanmateix, el cost de l’entrada de dia serà de 5 euros i l’abonament de tres dies pel saló del Pas de la Casa serà de 8 euros.

Dades del Saló d’Encamp

El Saló de la Infància i de la Joventut d’Andorra a Encamp i al Pas de la Casa és un esdeveniment organitzat pel Comí d’Encamp, que compta amb el patrocini d’Andorra Turisme i amb la col·laboració de Gasopas, Servensa, Grup Hiper Pas i Financera d’Assegurances.

En aquesta edició l’objectiu d’afluència de visitants al saló previst pel Comú d’Encamp, i comptant les dues viles, era d’uns 7.000 visitants, xifra similar a la de les darreres edicions.

Pel que fa a la xifra obtinguda al saló d’Encamp, que recordem que s’ha celebrat del 27 de desembre a l’1 de gener, ha estat de 6.310 visitants, número similar al de la darrera edició. Pel que fa als dies de més afluència han estat el 30 de desembre, l’1 de gener i el 28 de desembre, amb 1.340, 1.149 i 1.127 visitants.