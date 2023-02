El roaming (itinerància) desapareixerà a Andorra amb l’Acord d’associació amb la UE

Un telèfon mòbil (arxiu/iStock)

La itinerància (o roaming), que es paga per a trucar des d’Andorra té els dies comptats. El Govern andorrà està disposat a acceptar aquesta condició que s’inclourà en l’Acord d’associació amb la Unió Europea, el qual, ja fa temps que s’està negociant. Així ho recull el mitjà radiofònic català RAC1.

L’emissora indica que “l’acord es vol signar abans no acabi aquest any, però la mesura encara trigaria un temps a arribar, perquè hi haurà un període transitori per a aplicar-ho. El cap de govern d’Andorra, Xavier Espot, ho va explicar dijous al Barcelona Tribuna de La Vanguardia”. En la seva intervenció, Espot, va deixar anar sobre aquest tema, frases com: “Tots us n’alegrareu perquè quan aneu a Andorra la factura surt cara”.

RAC1 apunta en la seva notícia que el cap de Govern reconeix que “estem d’acord a fer desaparèixer el roaming, que també era una font d’ingressos molt important d’Andorra Telecom, però és veritat que a nosaltres ens agradaria mantenir d’alguna manera aquest operador”, va explicar Espot.

El cap de Govern espera “que la Unió Europea els permeti mantenir el monopoli que ara hi ha Andorra, amb l’operador públic de telecomunicacions”, acaba informant el mitjà català.