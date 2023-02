Alumnes del Lycée visitant la Policia (Policia d’Andorra)

Una desena d’alumnes del Lycée Comte de Foix han visitat aquest divendres, 3 de febrer, el despatx central de la Policia en el marc de les estades que fan els estudiants en empreses i institucions del país.

Els membres del grup de Formació els han explicat la història, estructura i funcionament del Cos i, a continuació, han recorregut les instal·lacions per a veure com treballa i com es prepara la Policia.