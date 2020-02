El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, les tarifes per a la inscripció dels vehicles andorrans al Registre metropolità de vehicles autoritzats a circular en la zona de baixes emissions (ZBE) de Barcelona, que entrarà en vigor l’1 d’abril d’enguany, amb l’objectiu que els conductors andorrans puguin fer des del Principat els tràmits requerits per les autoritats catalanes.

D’aquesta manera, seguint amb la normativa definida per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Gallardo ha explicat que en primer lloc es fa necessària la creació de dues tarifes a Andorra: una pels vehicles que compleixen amb els requisits establerts pel Registre metropolità de vehicles estrangers a les ZBE i una altra per a la resta de vehicles, que només podran sol·licitar deu autoritzacions l’any.

En concret, amb la intenció de cobrir els costos d’inscripció dels vehicles i transferència dels pagaments a l’AMB, el Govern ha aprovat la creació d’una tarifa de 5,80 euros per a la inscripció de vehicles andorrans al registre i 2,40 euros per a cada autorització diària.

Per tant, en cas que compleixin les condicions marcades per l’AMB, els vehicles entraran positivament dins del registre i obtindran una autorització per circular per la ZBE durant dos anys. En canvi, els vehicles que no compleixin els requisits podran demanar un permís per obtenir un total de deu accessos diaris durant un any. Amb tot, cal recordar que els vehicles que no compleixin els requisits podran circular per la zona sense cap tipus de restriccions tots els dissabtes i diumenges de l’any.

Gallardo ha apuntat que des de Transports es facilitaran als ciutadans d’Andorra els tràmits perquè els vehicles amb matrícula andorrana puguin accedir al registre de l’AMB des d’Andorra, a través de les tarifes aprovades avui. El ministre ha explicat que els conductors amb vehicles matriculats al Principat que desitgin accedir a la zona de baixes emissions, podran sol·licitar la inscripció al registre català davant el Servei de Tràmits del Govern. Així doncs, s’establiria un sistema telemàtic per tal que les inscripcions al registre puguin ser realitzades directament pel Registre de Vehicles d’Andorra, un servei adscrit al Departament d’Empresa, Comerç, Desenvolupament, Seguretat i Qualitat Industrial i Transport.

La zona de baixes emissions compren la capital catalana i també els municipis L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i part de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat. Els vehicles sense autorització o sense el permís diari no hi podran circular de dilluns a divendres entre les 7 hores i les 20 hores.