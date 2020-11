El reciclatge dels pneumàtics

Segons la Federació Espanyola de Reciclatge (FER), dels 300.000 pneumàtics fora d’ús que hi ha a Espanya cada any, només se’n recicla el 40%, mentre que la major part d’ells es destinen a la indústria per a ús energètic.

Aquest percentatge es podria incrementar gràcies a “la forta indústria del reciclatge i l’avançada tecnologia amb la qual compta” aquest sector, però els números no són més elevats, perquè “falten projectes que absorbeixin la goma reciclada i permetin donar sortida a la producció”, ha explicat la patronal de reciclatge.

Per això, la FER ha demanat que les administracions públiques posin en marxa iniciatives per fomentar la reutilització dels pneumàtics usats.

L’organització ha apuntat que les utilitats dels pneumàtics fora d’ús “van més enllà de l’asfaltat en carreteres”, ja que les diferents fraccions de cautxú es poden fer servir en terres elàstics prefabricats, així com en planxes o rotllos en terres continus de pavellons esportius o de seguretat en parcs infantils. Tanmateix, les partícules de mida intermèdia de cautxú es poden utilitzar com a farciment en camps de gespa artificial i les més primes com a additiu per millorar la qualitat de les barreges asfàltiques. A més, la goma reciclada també és vàlida com a material aïllant tant acústic com tèrmic.

Per Tot Sant Cugat