Aquest nou dispositiu, neix amb la voluntat ferma de reduir la sinistralitat a la carretera, així com de disminuir la contaminació ambiental.

ISA, funcionarà mitjançant un programari avançat que identificarà els senyals i el trànsit existent i els connectarà amb el Control de Creuer Avançat, permetent que en cas de sobrepassar-se la velocitat màxima, s’emetin senyals òptics i acústics al conductor per a avisar-lo, i en cas de no fer cas, forci al cotxe a reduir la velocitat de manera automàtica.

L’ISA, forma part del programa internacional VISIÓ ZERO, juntament amb altres sistemes de seguretat que igualment seran obligatoris a partir d’aquest juliol i que són: