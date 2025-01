El Punt Òmnia de la Seu ofereix tres tallers de competències digital per a aquest hivern

L’aplicació Google Maps (AMIC)

A partir del dilluns 27 de gener, el Punt Òmnia de la Seu d’Urgell posarà en marxa tres tallers gratuïts i presencials sobre competències digitals, que tindran lloc durant aquest hivern de 2025. Les inscripcions s’hauran de formalitzar els propers dies 13 i 14 de gener (dilluns i dimarts vinents), a partir de les 9 del matí, des de l’enllaç: http://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/inscripcions.

Només es pot fer una inscripció per persona i curs. Les persones empadronades a la Seu tenen prioritat per a realitzar els tallers que s’ofereixen. Tothom que ho necessiti, podrà realitzar la seva inscripció de manera presencial demanant cita prèvia trucant al telèfon 973 350 010 (ex. 8017) el dia 10 gener (aquest divendres) a partir de les 10 del matí.





Els tallers

Estimulació cognitiva: per a estimular i treballar la ment a través de les TRIC. Els dilluns de 16.00 a 17.30 hores. Inici: dilluns 27 de gener.

Mou-te pel mòbil: aprendre a fer anar el propi telèfon intel·ligent. Els dimarts de 15.30 a 17.00 hores. Inici: dimarts 28 de gener.

Eines Google: aprendre a fer anar les diferents eines de Google com Maps, traductor, Calendari, Drive, Lens, etc. Aquest tallers es portarà a terme de manera dural: ordinador i telèfon intel·ligent. Els dimecres de 16.00 a 17.30 hores. Inici: dimecres 29 de gener.

Cal recordar que les persones inscrites al trimestre interior, no poden repetir el mateix taller. Si queden places lliures, s’admetran previ avís.

Tota la informació a: https://bloc.xarxa-omnia.org/laseu/.