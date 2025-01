Investiguen un conjunt de robatoris amb força a establiments del centre de la Seu

Carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de la Seu d’Urgell investiguen un conjunt de robatoris amb força o intents de robatori que hi ha hagut a la ciutat els darrers dies, tot coincidint amb el començament d’any i la campanya de Nadal. Mentre s’intenta esclarir els fets i identificar els autors, l’Ajuntament urgellenc ha volgut fer una crida a la calma i confia que l’episodi no s’agreugi.

El primer incident d’aquest nou episodi de delinqüència va ser dijous passat quan uns desconeguts van entrar a robar en un bar del carrer dels Canonges, després de forçar-ne l’entrada. Es dona la circumstància que aquest establiment, que forma part de l’associació de productors artesans Menja’t l’Alt Urgell, ja havia patit un robatori semblant ara fa poc més d’un any. Aquests darrers dies també s’ha produït un furt amb força en un restaurant del carrer de Capdevila i, a poca distància, hi ha hagut un intent de robatori al quiosc situat a l’avinguda de Pau Claris.

Sobre la preocupació ciutadana per aquests fets, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, entén “que això generi alarma social, perquè per sort la Seu és una ciutat amb poca delinqüència i quan n’hi ha té molt ressò”, i ha informat que ara els cossos de seguretat estan fent la investigació de cara a “intentar que això no vagi a més, com sempre s’ha fet”. Sobre la possible autoria, Barrera ha avançat que, tot i que s’analitza si els autors són veïns de la zona, no es descarta que els furts hagin estat comesos per delinqüents de fora la ciutat que formen part de grups organitzats i que “venen i van” per diferents poblacions per a cometre aquests assalts, tenint en compte que les darreres setmanes s’han produït fets semblants a d’altres municipis de l’interior de Catalunya, entre ells Oliana. Un perfil de delinqüència que, segons matisa l’alcalde, “és més difícil de controlar”.

En tot cas, i sobre les possibles mesures per a dissuadir els lladres, el batlle urgellenc ha reiterat que el consistori treballa actualment per a reforçar la plantilla de la Policia Municipal i ha comunicat que “durant aquests primers mesos de 2025 es farà les noves contractacions”, alhora que es manté el contacte directe amb els Mossos d’Esquadra. L’objectiu final, remarca, és “que hi hagi més efectius al carrer” per a així dificultar la possible presència de delinqüents a la ciutat.





Crida a la tranquil·litat

Sobre tot plegat, des de l’equip de govern municipal han volgut transmetre un “missatge de tranquil·litat” perquè “els cossos de seguretat estan investigant tots aquests casos” i esperen “que no n’hi hagi cap més després que se n’han concentrat uns quants en aquests dies de festes. La prioritat, conclou l’alcalde urgellenc, Joan Barrera, és “que això no torni a passar”.