El Punt Òmnia de la Seu lliura 128 certificats als participants dels tallers dedicats a les TIC

El Punt Òmnia de la Seu d’Urgell ha celebrat aquest dimarts l’acte de lliurament de certificats als participants dels diferents tallers relacionats amb les noves tecnologies que s’han realitzat durant el curs 2021-2022.

L’acte ha estat presidit per l’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, el vicealcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Marian Lamolla, i la dinamitzadora del Punt Òmnia a la capital alturgellenca, Ester Collado, que han lliurat els 128 certificats.

En el transcurs de l’acte, Francesc Viaplana ha felicitat als participants dels tallers sobre les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que s’han dut a terme aquest any en aquest espai. De la seva banda, Marian Lamolla, ha fet una “bona valoració” del tancament d’aquest curs que aquest dimarts finalitzava. “Aquest any s’ha quasi normalitzat l’aforament, que els dos darrers anys s’havia reduït a causa de la pandèmia”, ha explicat Lamolla.

Aquest curs 2021-22 ha tingut com a novetat un taller dirigit a personal de la Fundació Sant Hospital, sobretot a persones que treballen a la cuina, al servei de neteja i a la bugaderia, als qui s’ha fet una formació sobre l’ús de correu corporatiu i noves tendències en formació a través de plataformes virtuals o ús del mòbil.

“El resultat d’aquesta col·laboració ha estat molt ben rebuda i amb satisfacció per part dels participants. Agraïm a l’Ester Collado per a posar-ho fàcil”, ha reblat la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, que ha afegit que “l’alfabetització digital té més sentit que mai en els temps que vivim i és la filosofia en la que es basa el Punt Òmnia: fer arribar la tecnologia a tots els col·lectius sense deixar ningú enrere”.

Del gener al juny 2022: 1.354 usos

Respecte al nombre de tallers, el Punt Òmnia de la Seu ha impartit durant el curs 2021-22 un total de 22. Pel que fa al nombre d’usos, des de l’1 de gener al 21 de juny d’aquest any se n’han fet un total de 1.354.

La dinamitzadora d’Òmnia de la Seu, Ester Collado, ha manifestat que “tot i que aquest any tampoc ha estat amb una normalitat al 100%, hem vist un repunt, tant en el nombre de participants com el nombre d’usos del nostre servei, respecte aquests dos anys anteriors. Durant aquest curs també hem ofert tallers en línia, tot i que la gran demanda per part de la ciutadania ha estat tornar a la presencialitat i és per aquest camí que anem de cara al setembre, quan tornem a donar l’oferta de tallers. La idea és tornar a la normalitat”.

Collado ha afegit que “la nostra valoració és molt positiva, només cal veure la resposta que hi ha hagut avui amb una seixantena de participants per tancar el curs 2021-22”.

La dinamitzadora d’Òmnia a la Seu ha volgut donar les gràcies a tothom que ha fet alguna formació a Òmnia com també donar les gràcies a les entitats que participen cada any, donant-los confiança, com el Taller Claror, el Centre Social El Picot, l’Associació de Dones Confraresses de l’Alt Urgell, l’Institut la Valira i la Fundació Sant Hospital. “Només em queda desitjar a tots els usuaris i a totes les usuàries un bon estiu, recordar-los practicar les Tic amb responsabilitat”.