La CEA distingeix 10 empreses i personalitats en la 4a edició de la seva gala

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha lliurat, aquest dimarts, 21 de juny, els premis de reconeixement empresarial en el decurs de la Gala CEA que ha tingut lloc durant aquesta nit a Soldeu. Els premis CEA 2022, que l’entitat va crear l’any 2016 amb motiu del seu desè aniversari, tenen caràcter biennal i en la quarta edició han reconegut la tasca de 10 empreses i personalitats.

El lliurament dels guardons s’ha dut a terme a Soldeu, amb la presència del cap de govern, Xavier Espot, la sindicatura, els ministres de Presidència, Economia i Empresa, i el de Turisme, els cònsols majors de Canillo, Ordino, la Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany i el president de la CEA, Gerard Cadena, qui ha donat la benvinguda als prop de 200 assistents a la cerimònia.

Els guardonats

Les empreses patrocinadores de l’esdeveniment han estat les encarregades de lliurar els premis de les deu categories d’enguany: Sostenibilitat, Emprenedoria i/o Innovació, Projecció Internacional, Empresa Inclusiva i Trajectòria Empresarial, juntament amb el Reconeixement personal a l’activitat de promoció de Marca Andorra.

A més dels nous premis impulsats en la passada edició -destinats a posar en valor la tasca de les microempreses, la promoció de la igualtat i el reconeixement a les persones pioneres d’aquest país- aquest any s’ha incorporat un nou guardó per aquelles empreses que promouen el talent sènior.

Els primers en recollir el premi han estat, Assumpció Majoral, Directora General i el responsable de Recursos Humans de Tag Systems, Josep Maldonado, que han rebut el Premi a l’Empresa Inclusiva, guardó que posa en valor la inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional.

L’empresa AND BEER, ha estat mereixedora del guardó a favor d’autònoms i micro empreses. L’ha recollit, el seu Director Executiu, Ivan Garcia.

El premi Talent Sènior + 50 -la novetat d’aquest any- ha estat per Cooperativa Interurbana Andorrana. El premi, l’ha recollit el president de Cooperativa i gerent de COOPALSA, Gabriel Dallerès.

Hi ha hagut altres guardons destacats, com el dedicat a la promoció de la igualtat, que ha estat per CTRASA, i el reconeixement als pioners d’Andorra, que en aquesta convocatòria ha estat per Pere Besolí.

El Premi FEDA a la Sostenibilitat s’ha concedit al Grup l’Home del Sac.

El Premi Andorra Recerca +Innovació a l’Emprenedoria i/o Innovació ha estat per Manel Garcia, CEO d’Univers BOMOSA en reconeixement per la implementació amb èxit d’una nova idea, servei o producte.

En la categoria de Projecció Internacional ha estat guardonada l’empresa COMMENÇAL. Amb aquest premi, el jurat distingeix aquelles empreses que aconsegueixen desenvolupar la seva activitat empresarial a diferents llocs del món.

El Premi a la Trajectòria Empresarial ha estat pel GRUP CALBÓ. El guardo l’ha recollit el propietari del grup, Josep Areny. Aquesta categoria destaca aquelles empreses que durant la seva trajectòria han demostrat la solvència i els coneixements per superar els inconvenients i mantenir-se com un referent empresarial.

Finalment, en la categoria de Reconeixement personal a l’activitat de promoció de la MARCA ANDORRA les sòcies i socis de la CEA a través del vot telemàtic, han atorgat el seu vot a l’esquiador andorrà, Joan Verdú.

Amb la finalitat de mantenir la vocació social de l’esdeveniment, els Premis CEA 2022 han habilitat una fila zero a través de la web www.cea.ad per fer donatius en favor de les noves línies empresarials del servei d’integració laboral de la Creu Roja Andorrana. El canal per fer aquests donatius encara serà obert uns dies.