Els alumnes de l’Escola Municipal de Música de la Seu tanquen el curs amb un concert

L’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell ha programat per a aquest dimecres, 22 de juny, un concert per a cloure el curs escolar 2021-2022. Aquestes actuacions musicals tindran lloc a dos quarts de vuit del vespre, a la sala Sant Domènec, en lloc de la plaça de Les Monges com estava previst, a causa de les previsions meteorològiques que indiquen pluja.

En aquesta ocasió participaran des dels més petits, que són els nens i nenes de sensibilització que interpretaran diverses peces de la cantata ‘Quin cacau per fer aquest cau’, fins les diferents agrupacions instrumentals i cors del centre, que tocaran una mostra d’allò que s’ha treballat durant el curs.

Des de la direcció i claustre de professorat del centre es vol agrair a l’alumnat, familiars i ciutadania que ha confiat, tant en l’Escola Municipal de Música com en el Conservatori de Música dels Pirineus. “L’inici de curs va ser encara amb incerteses per la pandèmia, però, tot i així, i després de passar un inici d’any complicat, el treball, les ganes i l’amor per la música de tota la comunitat educativa ha permès que puguem finalitzar gaudint de la música en directe”, s’afirma des de la direcció de l’escola.

L’entrada a aquest concert que posa el colofó del curs 2021-2022 és lliure i gratuïta.