El públic de la Fira d’Andorra la Vella descobrirà a l’estand de FEDA com sumar-se al desenvolupament sostenible

FEDA tindrà el seu estand a la Fira d’Andorra la Vella (FEDA)

L’estalvi energètic, el foment de les fonts d’energia renovable i la mobilitat sostenible seran els eixos vertebradors de l’estand de FEDA per a la 45a edició de la Fira d’Andorra la Vella, que arrenca aquest divendres 25 d’octubre i s’allargarà fins al diumenge 27. Amb la voluntat de promoure un consum sostenible d’electricitat i la divulgació del que fa la companyia per a la transició energètica, les persones visitants podran posar a prova els seus coneixements en matèria de sostenibilitat en els diferents reptes per a tota la família que se’ls hi plantejarà.

Sota el lema “El teu Univers transforma”, les persones visitants es veuran immerses en un seguit de reptes que hauran de superar en l’espai central de l’estand. Això sí, no estaran sols. La Solarina, la millor amiga de la sostenibilitat, la mobilitat sostenible, la transició energètica i de les energies renovables, els acompanyarà al llarg del recorregut per casa seva. Allí, hi haurà un joc interactiu que ajudarà a veure com les decisions de cada persona fan que el seu petit gran univers i totes les accions que desenvolupa FEDA en diversos àmbits puguin transformar l’entorn per a fer-lo més sostenible.

L’espai de FEDA, que estarà en el pavelló central de la Fira, comptarà també amb un racó d’informació per a empreses, una novetat d’aquesta edició per a ajudar a les organitzacions del país a avaluar d’una manera molt senzilla quines accions fan per a ser més sostenibles i com els diversos productes i serveis de FEDA i les seves filials les poden ajudar a ser-ho encara més. A més a més, hi haurà un joc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que farà que els més petits, i els que no ho són tant, s’ho passin d’allò més bé. Tothom tindrà premi.

La creació de l’espai i dels reptes plantejats en l’estand de FEDA han estat planificats tenint en compte criteris de sostenibilitat i remarcant la necessitat que els materials que s’hi empressin fossin reciclables. Per primer cop, a més a més, s’ha fet el càlcul de la petjada de carboni de l’estand, amb l’objectiu d’anar-la reduint cada vegada més. D’aquesta manera, FEDA reforça el seu compromís amb el planeta i l’economia circular.

La Fira d’Andorra la Vella obrirà les portes el divendres 25 d’octubre, a les 11 hores, i rebrà visitants fins al diumenge 27, a les 20 hores.