La venda de turismes no es recupera

Un concessionari de cotxes (Istock.com)

Un alentiment progressiu de les vendes ha encès l’alarma del sector de la venda de vehicles. Sense arribar a ser dramàtica, la situació preocupa perquè s’allarga en el temps. L’esperança de remuntar és la Fira d’Andorra la Vella, tot i que sense pecar d’optimisme. Afecta tots els tipus i models, però principalment els turismes. Per contra, la venda de vehicles industrials es manté i, fins i tot, el mes passat es va tancar amb més vendes que el 2023.

Ara bé, una dada a tenir present és que l’única gamma que augmenta les vendes és la de vehicles Prèmium. D’altra banda, a Andorra, els vehicles amb més demanda continuen sent els 4 per 4. De fet, al Principat és, comparativament, on es venen més vehicles d’aquestes característiques. Just al darrere es situen els utilitaris petits i els Sub.