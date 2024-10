La Seu rep el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat

Just al centre de la imatge, el conseller, Jaume Duch, amb les principals autoritats de la Seu (Aj. la Seu)

El conseller del Departament d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, ha realitzat aquest matí de dimecres una visita institucional a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Al Consistori, ha estat rebut per l’alcalde del municipi, Joan Barrera, i pels tinents d’alcalde David Servat i Christina Moreno, així com per altres regidors.

En la seva primera visita oficial a la Seu d’Urgell, el conseller ha signat al Llibre d’Honor de la Ciutat, en un breu acte celebrat a la sala de plens de l’edifici consistorial. Jaume Duch ha manifestat que “els municipis són el veritable kilòmetre zero de les polítiques europees”, i en aquesta línia ha afirmat que “la Seu d’Urgell pot ser, sens dubte un exemple en aquest sentit, especialment pel fet de ser el centre d’una zona de cooperació diària i essencial entre la gent dels tres països”.

Posteriorment, el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior ha mantingut una reunió de treball amb l’alcalde Barrera en la qual ha transmès el seu compromís d’ajudar al municipi en les línies de fiançament europees i fer-les més accessibles, així com en aprofundir les relacions amb Andorra i els altres territoris veïns.

La visita del conseller Duch a la Seu d’Urgell ha finalitzat amb una visita al parc Olímpic del Segre on ha conegut la història d’aquestes instal·lacions esportives dedicades al piragüisme. També se li ha donat a conèixer diferents projectes duts a terme a través dels fons europeus com la renovació dels tancaments de l’edifici del Parc i el canvi sistema de climatització per hidrotèrmia, per a poder descarbonitzar aquest equipament; i la renovació de part de la mini central hidroelèctrica.

Alhora, també se li ha anunciat les diferents Copes del Món que tindran lloc properament al Parc, així com la celebració del Mundial de Piragüisme que acollirà l’equipament urgellenc l’any 2027.

La trobada del conseller Jaume Duch amb l’alcalde de la Seu d’Urgell s’emmarca en una agenda de visites pels municipis endegada pel Departament català d’Unió Europea i Acció Exterior.