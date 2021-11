El PS recorda que el dèficit al 2021 s’enfila als 129 milions d’euros, el doble del que preveu el Govern

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat aquest dimarts una demanda d’informació sobre les operacions d’endeutament al 2021. López ha recordat que les previsions fetes pel ministeri de Finances per al pressupost d’aquest any eren de 65 milions d’euros de dèficit, unes xifres que els socialdemòcrates ja van advertir que eren “irreals”, i que segons les darreres estimacions s’enfila als 129 milions d’euros, gairebé el doble, arran de la mala gestió pressupostària del Govern. “Ja marca quina credibilitat podem donar a les xifres que ha preparat el ministre de Finances, Eric Jover, per al pressupost del 2022”.

El president socialdemòcrata ha sol·licitat totes les operacions d’endeutament vigents a 31 d’octubre de 2021, així com tots els detalls tècnics, les característiques i els prospectes de cada una d’aquestes, els detalls dels costos anàlegs i complementaris desglossats per cada operació i tota la informació referida a les emissions i operacions de deute públic.

López també ha destacat que els grups parlamentaris han rebut el pressupost per al 2022 aquest dimarts, dies després de la seva presentació a la premsa, un fet poc transparent i que és una manca de respecte cap als consellers generals. “Ens hem trobat que els mitjans de comunicació ens demanaven reaccions després de la roda de premsa que el ministre va fer dijous, però nosaltres no podíem dir res perquè encara no havíem rebut els comptes”.