La Seu d’Urgell celebra la 1a Jornada Jove, una fira de joves emprenedors

Aquest pròxim dissabte 6 de novembre tindrà lloc a la plaça dels Camp del Codina la 1a Jornada Jove de la Seu d’Urgell on més de 50 joves urgellencs presentaran el seu talent en diferents disciplines artístiques.

Així ho han anunciat aquest matí la regidora de Comerç i el regidor de Joventut de l’Ajuntament urgellenc, Núria Tomàs i Joan Llobera, respectivament. “La idea d’aquesta primera jornada és donar a conèixer a joves de la Seu d’Urgell que comencen a dur a terme tasques emprenedores en el món artístic, com la joieria, la música, entre altres disciplines, puguin mostrar els seus productes a través d’una fira emprenedora” ha manifestat Tomàs. “Ens ha sorprès el gran nombre de participació de joves en aquesta primera edició. Si aquesta jornada funciona, la idea és que en pròximes edicions en puguin participar molts més, perquè serveixi com empenta per tirar endavant els seus negocis”, ha afegit la regidora de Comerç.

Per la seva part, Joan Llobera ha remarcat que “és una jornada que ens fa molta il·lusió poder-la tirar endavant finalment perquè els mateixos joves puguin mostrar en públic el seu talent. A la Seu i a la comarca tenim molt talent jove que a través d’aquesta jornada, els joves emprenedors tant en l’àmbit artístic com també esportiu puguin ensenyar les seves iniciatives a tothom”.

Llobera també ha avançat que en aquesta 1a Jornada Jove es comptarà amb la presència del jove amb família a l’Alt Urgell, Pol Guàrdia, escollit ambaixador català a Europa per tal que pugui copsar i traslladar les necessitats i inquietuds dels joves del Pirineu als alts estaments tant de Catalunya com a la Unió Europea. “Sabem que no tenen res a veure les necessitats dels joves pirinencs amb els joves que viuen a Barcelona o en altres capitals catalans a tots nivells, i per això estem molt contents que el Pol Guàrdia estigui durant aquest dissabte entre nosaltres”, ha remarcat el regidor de Joventut de la Seu d’Urgell. Finalment, Joan Llobera ha fet una crida als veïns i veïnes de la Seu d’Urgell de totes les edats que s’acostin aquest dissabte a la plaça del Codina perquè veuran un aparador molt important del talent del nostre jovent.

La jornada

La 1a Jornada Jove constarà de diverses i múltiples activitats que s’aniran desenvolupant a la vegada, repartides en diferents franges horàries del dia.

A la plaça del Codina de la Seu d’Urgell hi haurà més 10 estands que de 12 del migdia a sis de la tarda on joves urgellencs mostraran i posaran a la venda els seus productes. A més, en aquell mateix espai a l’aire lliure, hi tindran lloc diferents activitats la majoria a càrrec de col·lectius de joves artistes que oferiran tallers, exhibicions i actuacions musicals.

En aquesta primera jornada jove hi trobarem l’exposició sota el nom d’Into the wild, a càrrec dels alumnes de dibuix artístic de 1r i 2n batxillerat de l’Institut Joan Brudieu on mostraran les seves obres d’art.

També hi haurà un estand de l’Oficina Jove de l’Alt Urgell que servirà per obrir un procés participatiu per escollir, entre tots i totes, el nom de la jornada, de cara a pròximes edicions; incentivar als i les joves per contestar les enquestes que s’estan preparant per a redactar el nou Pla Comarcal de Joventut; i promocionar el carnet jove (promocionar-lo de cara al jovent i captar possibles nous col·laboradors).

Aquesta 1a Jornada Joves comptarà amb un jove de la Seu d’Urgell que farà d’speaker per tal d’amenitzar tota la jornada i que anirà informant en veu alta el què vagi succeint en cada moment.

Des de l’organització d’aquesta jornada es vol agrair a entitats com la UBSU i supermercats DisSeu, per la seva col·laboració amb la jornada, aportant material i productes. També es vol donar les gràcies a totes les persones joves, així com a entitats i col·lectius per la seva implicació per fer-la possible. “Hem tingut una resposta excel·lent per part d’ells, i ens han mostrat un gran entusiasme i una gran implicació a l’hora d’organitzar-ho tot”.