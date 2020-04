El PS qualifica de “sobtada” la suspensió de la POB i diu que no s’havia exposat als actors implicats

Els socialdemòcrates assenyalen que “la sobtada” decisió de suspendre la Prova Oficial de Batxillerat (POB), que va comunicar en roda de premsa la ministra Villarrubla el passat 20 d’abril, “no s’havia ni comunicat, ni avaluat, ni en molts casos tan sols comentat amb els agents implicats”. Així doncs, expliquen des del Partit Socialdemòcrata en un comunicat de premsa, “la major part del professorat es va assabentar de la decisió a través dels mitjans de comunicació”. “Aquesta decisió tampoc havia estat comentada amb els alumnes, alguns dels quals han mostrat el seu descontentament tant amb la decisió com amb el procediment seguit, ni tan sols tractada en els organismes de representació democràtica de l’Escola Andorrana en els que també en són membres juntament amb els alumnes i els professors els pares com ara, per exemple, la Junta d’Escola o l’APAEA”, assenyala la nota dels socialdemòcrates. D’igual manera va succeir amb els canvis introduïts en les POBPRO, que afecten de manera important al calendari de l’obtenció del títol de batxillerat.

“Aquesta és una qüestió important i que pot determinar el futur professional de molts alumnes de batxillerat i molts alumnes que estan fent la formació professional de l’Escola Andorrana. El conjunt dels col·lectius integrants de l’Escola Andorrana manifesten com a mínim el rebuig amb el procediment que s’ha seguit. Més enllà d’aquesta qüestió de forma, hi ha alumnes, pares i professors que no acaben de compartir la decisió i que voldrien analitzar com a mínim altres escenaris alternatius”, ha explicat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López.

López ha destacat que la participació democràtica en la presa de decisions ha estat sempre una de les característiques i trets fonamentals de l’Escola Andorrana des dels seus inicis, i ha entrat dues preguntes a Govern per conèixer a partir de quins processos de consultació i participació democràtica el Govern ha pres la decisió de suspendre les POB, i si es planteja el Govern, un cop escoltades les diferents parts afectades, efectuar un plantejament alternatiu al de la suspensió de les POB i als canvis en el calendari de les POBPRO.