La websèrie ‘Apanyats’ estrena un nou capítol sobre el confinament

La websèrie Apanyats, dels creadors de la sèrie guardonada amb un premi ONDAS El mort viu, torna amb un capítol especial sobre el confinament. La websèrie que ja compta amb dues temporades disponibles a youtube opta en aquesta ocasió per afrontar la crisi que estem vivint del coronavirus des de la comèdia. aquest capítol s’estrenarà el proper dijous 30 d’abril.

El capítol, creat telemàticament entre Xàtiva, Andorra i Barcelona, aborda amb el seu característic humor trash i esbojarrat el confinament de l’Aleja Morón i l’Hector Nabis. La “ment brillant” de l’Hector perpetuarà algun que altre apanyo per protegir-nos del COVID19. I l’Aleja l’ajudarà, com no.

Apanyats és una sèrie d’Adrià Espí, Lluís Ferrer, Joan Losada, Martí Pavia i l’andorrà Hector Mas.