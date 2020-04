La Secretaria General de l’Esport reafirma el compromís amb els estudis d’INEFC-Pirineus a la Seu

La Secretaria General de l’Esport (SGE) de la Generalitat de Catalunya ha reafirmat aquest dimarts el seu ferm compromís amb els estudis d’INEFC-Pirineus a la Seu d’Urgell. Així s’ha fet saber després de la reunió telemàtica mantinguda aquest matí entre l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, i el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, en la que també hi han participat el vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, el delegat territorial de la SGE a Lleida, Joan Segura, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia.

Tant és així, que l’Ajuntament de la Seu ha proposat a la SGE signar el conveni entre les quatre administracions implicades de manera telemàtica. Recordem que després que els plenaris de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Diputació de Lleida i el Consell d’Administració d’INEFC, així com la SGE, aprovessin aquest conveni, la signatura havia de tenir lloc el passat 27 de març, la qual es va haver d’ajornar per la crisi sanitària del COVID-19.

En aquesta reunió també s’ha constatat que davant l’allargament de l’estat d’alarma els estudis universitaris INEFC-Pirineus no es podran iniciar el pròxim mes de setembre, tal i com estava previst, perquè no hi ha hagut temps de fer la gestió administrativa universitària. Per això, aquesta llicenciatura s’iniciarà, en lloc del curs 2020-21, el curs 2021-2022.

L’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, manifesta al respecte que “Estem contents per aquest compromís de la SGE perquè aquest és un projecte estratègic no només per la nostra ciutat sinó per tot el Pirineu. Es tracta d’un projecte de país, ja que potenciarà molt positivament aquests estudis universitaris gràcies a que la Seu d’Urgell és una ciutat d’esport i de natura”.

Per la seva part, la Secretaria General de l’Esport ha reafirmat la seva aposta de donar suport en la represa de les competicions esportives a la nostra ciutat, així com als nostres clubs i entitats esportives amb l’objectiu que la Seu d’Urgell segueixi sent una ciutat referent pel que fa a l’esport a Catalunya.

Respecte a la represa de l’activitat esportiva, l’Ajuntament urgellenc prendrà totes les mesures necessàries que dictin les autoritats sanitàries per tal de fer compatible les competicions i entrenaments amb les normes d’higiene i distanciament social mentre duri l’actual crisi sanitària per la COVID-19.