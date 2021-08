El PS pregunta pel programa de conservació integral del jaciment de la farga i el martinet del Madriu

La consellera general del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una bateria de preguntes a Sindicatura avui dirigides al Govern sobre el programa de conservació integral, estudi i revaloració del jaciment de la farga i del martinet del Madriu.

Les qüestions es formulen arran de la demanda d’informació que Vela va sol·licitar a l’executiu el passat mes de juny amb relació a l’adjudicació definitiva d’aquests treballs.

La consellera general socialdemòcrata ha sol·licitat conèixer a partir de quines tarifes s’han pressupostat els serveis dels especialistes en paleosiderúrgia (codirector d’excavació, arqueòleg i dibuixant amb experiència en aquest tipus d’estructures metal·lúrgiques) del laboratori LAPA-IRAMAT, amb qui Govern ha signat un conveni, així com la data d’inici de la contractació, el procés de selecció, la formació exigida i la remuneració que rebran els arqueòlegs que conformaran el segon equip de treball sota la direcció tècnica del Departament de Patrimoni Cultural i dels dos mestres artesans en construcció de pedra seca que hi ha previst contractar.

Pel que fa als treballs del jaciment, Vela demana saber quin és el cost previst en concepte de manteniment anual, com es gestionarà l’organització d’un campus internacional previst per a joves amb l’objectiu de participar en aquests treballs, quin pla de visites s’està treballant tenint en compte la llunyania de la farga del Madriu i quina informació complementària pot aportar la seva “singularitat” a la que ja es té de la farga Rossell.

Finalment, la consellera general socialdemòcrata ha preguntat per l’ús dels treballs d’arqueologia del paisatge fets a la vall de Madriu-Perafita-Claror per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica entre el 2005 i el 2008 i quina relació han tingut amb la redacció del programa de conservació integral, estudi i revaloració del jaciment de la farga i del martinet del Madriu, i si el conveni de col·laboració entre el ministeri de Cultura i la Comissió de Gestió d’aquesta vall preveu una participació econòmica per part dels comuns i, en especial, del d’Escaldes-Engordany.