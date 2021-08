Més del 66% de la població vacunable ja ha rebut la pauta completa del vaccí

La cap de l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut del ministeri, Rosa Vidal, ha comparegut aquest dimecres per a informar sobre les dades epidemiològiques relacionades amb la pandèmia de SARS-CoV-2 al país.

Així, ha apuntat que els casos nous diaris s’han estabilitzat, per la qual cosa la taxa de reproducció segueix situant-se al voltant d’1 –aquest dimecres és de l’1,04–. També es manté estable el nombre de persones afectades per COVID-19 que requereixen l’ingrés a l’hospital.

En concret, Vidal ha informat que actualment el nombre total de casos des de l’inici ascendeix a 14.976 (+16) persones i es registren un total de 14.711 (+86) altes. El total de defuncions fins a la data és de 129. Actualment hi ha 136 (-10) casos actius: 2 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 2 a l’UCI –ambdós amb ventilació mecànica–, un d’ells un turista no resident.

Pel que fa als vaccins contra la COVID-19, la cap d’Àrea del ministeri ha exposat que fins ahir s’havien administrat 94.931 vacunes –50.553 primeres dosis i 44.378 segones–. “Actualment, amb aquestes xifres, hi ha un 75,6% de la població vacunable que ja ha rebut com a mínim una dosi, i el 66,4% que ja té la pauta completa”.

Vidal també ha concretat la inscripció de joves d’entre 12 i 15 anys que s’han apuntat per a rebre la injecció a partir del setembre: en total, 353 ja han fet la preinscripció a www.govern.ad/preinscripcio o al 775019. Una vacunació que, com ha recordat la cap d’àrea, està oberta a tothom, però està indicada especialment per als adolescents que o bé pateixin una malaltia de risc que pugui comportar complicacions si contreuen el virus, o bé que convisquin amb persones vulnerables. Per la resta de casos, s’aconsella a les famílies consultar-ho amb el seu metge referent.

Finalment, també s’ha actualitzat la xifra de Certificats Digitals COVID que s’han generat fins al moment, sigui en format paper o a través de l’aplicació Salut Andorra: 62.105. L’aplicació s’ha descarregat més d’11.700 cops.

Nova pròrroga per facultar al Govern per establir mesures excepcionals per protegir la salut pública

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres prorrogar la facultat de Govern per a establir mesures restrictives o excepcionals per a protegir la salut pública durant la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2.

La Llei general de Sanitat i la Llei qualificada de Seguretat Pública estipulen que el Govern pot, per motius de salut pública, restringir alguns comportaments concrets i adoptar mesures preventives de protecció, sempre que sigui de forma proporcionada als objectius buscats. Vist que les mesures adoptades pel Govern fins a l’actualitat han permès contenir la propagació del virus i garantir la viabilitat del sistema de salut, es considera necessari mantenir-les per un període més prolongat.

D’aquesta manera, s’ha tramès la proposta al Consell General perquè es pugui prorrogar per a dos mesos aquesta facultat temporal –l’actual finalitzava a mitjans de setembre–.