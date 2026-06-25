El PS lamenta el rebuig de les seves esmenes, per part de la majoria, per a despenalitzar l’avortament

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha lamentat, aquest dijous, que la majoria parlamentària hagi rebutjat les esmenes presentades al projecte de modificació del Codi penal «amb l’objectiu d’avançar en la despenalització de la interrupció voluntària de l’embaràs». La secretària d’Organització del PS, Maria Nazzaro, i el membre del Comitè Executiu i candidat a cap de Govern per a les properes eleccions generals, Gerard Alís, han denunciat que aquesta decisió «suposa una nova oportunitat perduda per a adaptar la legislació andorrana als estàndards internacionals de drets humans i continuarà deixant les dones sense el ple reconeixement dels seus drets».
Durant la roda de premsa, els representants socialdemòcrates han recordat que «el PS ha defensat de manera constant la necessitat de regular la interrupció voluntària de l’embaràs, tant al Consell General com en els seus programes electorals i en els congressos del partit». Han remarcat que «la legislació vigent continua castigant penalment les dones que decideixen interrompre el seu embaràs, una situació que consideren incompatible amb una societat democràtica compromesa amb els drets humans i la igualtat».
Les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata proposaven modificar l’article 117 del Codi penal per a deixar de penalitzar la interrupció voluntària de l’embaràs durant les primeres catorze setmanes de gestació i regular específicament els supòsits mèdicament indicats amb posterioritat, com els casos de risc per a la salut de la dona, embarassos derivats d’una agressió sexual o greus anomalies fetals. La proposta també responia a «la necessitat d’avançar cap a una regulació més àmplia dels drets sexuals i reproductius de les dones».
Maria Nazzaro ha defensat que el debat sobre l’avortament és, sobretot, un debat sobre drets. Ha insistit que els drets sexuals i reproductius inclouen el dret a decidir lliurement sobre la maternitat, l’accés a l’educació sexual, als anticonceptius, a una maternitat protegida i a una atenció sanitària adequada. Ha remarcat igualment que la decisió d’interrompre un embaràs correspon exclusivament a la dona i que l’Estat no pot continuar criminalitzant aquesta decisió.
Gerard Alís ha defensat que «les institucions existeixen per a servir la ciutadania, no per a limitar els seus drets». El membre del Comitè Executiu i candidat a cap de Govern ha rebutjat que els drets de les dones continuïn subordinats al debat institucional i ha afirmat que els problemes institucionals tenen solucions polítiques. «No hi ha contradicció entre tenir institucions fortes i reconèixer plenament els drets de les dones», ha afegit. El Partit Socialdemòcrata també ha recordat que fa més d’una dècada que organismes internacionals, especialment el Comitè per a l’Eliminació de la Discriminació contra la Dona (CEDAW), insten Andorra a modificar la seva legislació sobre l’avortament. Tot i aquestes recomanacions reiterades, el país continua sense donar-hi una resposta efectiva.
Per al PS, el rebuig de les seves esmenes «evidencia la manca de voluntat política de la majoria per a afrontar una qüestió de drets humans que no admet més ajornaments». El partit reitera que continuarà treballant perquè Andorra disposi d’una legislació homologable a la dels països del seu entorn i «perquè cap dona hagi de sortir del país per a exercir un dret que hauria d’estar garantit al seu propi sistema sanitari».