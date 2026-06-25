La Fundació Privada de Suport i Inclusió inicia una nova etapa amb la nova directora general i l’ampliació dels programes socials

El Patronat d’Honor de la Fundació Privada de Suport i Inclusió s’ha reunit aquest dijous, a la seu de la Fundació. Aquesta trobada institucional ha servit per a fer balanç de l’activitat de l’entitat durant l’any 2025 i compartir els canvis i les línies estratègiques que es seguiran en un futur. L’acte ha comptat amb l’assistència dels patrons d’honor: el síndic general, Carles Ensenyat, el representant del copríncep episcopal, Eduard Ibáñez, i el director de Gabinet del representant del copríncep francès, Robert Mauri.
També hi han participat els patrons: la ministra d’Afers Socials i presidenta de la Fundació, Trini Marín; la ministra de Justicia i Interior i vicepresidenta de la Fundació, Ester Molné, el representant dels set comuns del Principat, Marc Jové; la representant d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, el patró Josep Rodríguez; la representant del Col·legi d’Advocats, Sophie Bellocq i la directora general de la Fundació, Thaïs Mingorance.
Durant la sessió s’ha presentat oficialment a la nova directora general de la Fundació, que assumeix el lideratge de l’entitat en una etapa clau de creixement. En el marc de la reunió, també s’han compartit els resultats del 2025, un exercici que reflecteix un increment significatiu en el número de persones acompanyades, consolidant el compromís de la Fundació amb la inclusió social i el benestar de la ciutadania.
Entre els projectes més destacats, s’ha posat en valor el programa “Fem Vacances”, una iniciativa d’oci inclusiu que cada any funciona millor i que ofereix espais de convivència essencials. Així mateix, el projecte dels “Pisos amb Suport” acull actualment sis persones acompanyades. Aquest recurs d’habitatge no només ofereix una llar, sinó que esdevé una eina fonamental per a ajudar a les persones acompanyades a no sentir-se soles i a millorar de manera directa les seves relacions socials i la seva xarxa afectiva.
D’altra banda, l’entitat ha experimentat un impuls molt positiu en l’oferta d’activitats diàries. Cada cop es fan més tallers pràctics i creatius —com els de cuina, les sortides al mercat, les sessions de música, entre d’altres—, pensats per a potenciar l’autonomia personal, la interacció i la integració en la comunitat de les persones ateses.
La presidenta de l’entitat i ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha expressat la seva satisfacció pel rumb de la institució: “la incorporació de la nova direcció clou un any de creixement i ens impulsa a continuar millorant el benestar de les persones. Aquest projecte col·lectiu només avança gràcies a l’esforç compartit de professionals, voluntaris i entitats aliades, que treballen dia a dia per una societat realment equitativa i humana”.