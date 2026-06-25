El Govern presenta el projecte de llei de persones amb discapacitat «per a reforçar els drets, l’autonomia i la inclusió»

El Govern ha presentat el projecte de llei de persones amb discapacitat, un text que té com a objectiu principal adequar el marc normatiu andorrà a la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD). Amb aquesta nova norma, s’actualitza el contingut de la llei vigent i es reforça l’enfocament basat en els drets humans. La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, ha exposat que, més enllà de consolidar les garanties existents, «el text introdueix mesures innovadores orientades a reforçar els drets, fomentar l’autonomia personal i assegurar la plena inclusió de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la societat».
Entre les novetats destacades, el projecte crea una nova modalitat de jubilació anticipada per motiu d’envelliment prematur, que podran sol·licitar les persones amb discapacitats més greus o amb patologies associades. Aquesta jubilació es podrà avançar fins a cinc anys respecte a l’edat ordinària, mantenint la prestació íntegra, i serà finançada per la CASS.
La llei també reforça l’enfocament preventiu i la intervenció primerenca. En aquest sentit, es preveu la possibilitat d’oferir suports i prestacions a persones que, sense assolir el grau mínim reconegut legalment de discapacitat, presenten necessitats específiques d’acompanyament. Aquesta mesura permet donar cobertura jurídica a actuacions ja existents i garantir una resposta més flexible i adaptada a cada situació.
Pel que fa a les prestacions socials i l’educació, el text garanteix l’accés en igualtat de condicions a les escoles bressol per als infants amb discapacitat fins a l’edat d’escolarització. Així mateix, adapta el contracte d’aprenentatge per a tenir en compte les especificitats d’aquest col·lectiu i afavorir-ne la inserció laboral.
El projecte també regula les activitats amb finalitat terapèutica, una demanda reiterada del col·lectiu i dels professionals, que permetrà l’accés a aquestes activitats a totes les persones amb discapacitat que ho necessitin, fins i tot en casos d’elevat grau d’invalidesa.
En matèria de justícia, la llei preveu l’assistència lletrada gratuïta per a les víctimes de conductes discriminatòries o capacitistes, així com l’obligació d’establir protocols de coordinació entre el Govern i els diferents operadors judicials i policials per a minimitzar els efectes dels delictes i evitar la victimització secundària.
A més, s’estableixen mesures per a garantir els drets de les persones amb discapacitat en situacions de detenció o procés judicial, incloent-hi l’accés restringit a dades rellevants per part de les autoritats competents i la possibilitat d’activar procediments d’avaluació urgent en cas de sospita de discapacitat. Finalment, el projecte de llei incorpora un règim sancionador supletori que permetrà sancionar conductes que vulnerin els drets de les persones amb discapacitat en absència de normativa sectorial específica, amb l’objectiu de garantir-ne l’exercici efectiu i la no-discriminació.