El PS d’Encamp, preocupat davant els casos d’ocupació i de famílies a la intempèrie del Pas de la Casa

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, estan preocupats pels diferents casos d’ocupació d’edificis del Pas de la Casa i de famílies dormint a la intempèrie dels que s’han assabentat en les darreres hores. És per això que, properament, entraran una bateria de preguntes al Comú al respecte.

Segons els socialdemòcrates, “són diversos edificis en els que s’ha constatat la presència d’ocupes al Pas de la Casa. Hotels encara per obrir, edificis d’apartaments turístics, i fins i tot forats en les obres que s’estan fent a pistes. Amb cartrons per a dormir als passadissos, matalassos en espais de guarda esquís, havent trencat portes per a accedir-hi. Famílies senceres que no tenen cap altre sostre dormint a la intempèrie. I aquestes situacions ja fa algunes setmanes que duren”. Així que se n’han assabentat, els consellers de PS+Independents d’Encamp, han qualificat aquestes informacions de “bastant greus i alarmants”, en paraules de Riba.

És per aquest motiu que, properament, entraran una bateria de preguntes per a poder tractar la qüestió en la propera sessió del Consell de Comú, prevista per a aquest proper dijous, 24 de novembre. En aquest sentit, Riba ha avançat que preguntaran al Comú si estan al corrent de la situació que viu el Pas de la Casa, si ha interferit d’alguna manera i quines mesures pot adoptar per evitar que la situació vagi a més i es continuï reproduint.