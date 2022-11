Que passa si no esmorzo?

Diuen que saltar-se el primer àpat del dia pot augmentar el risc d’obesitat, infart, etc. L’esmorzar és fonamental, sobretot en nens i adolescents. Les presses al matí, tenir poca gana només aixecar-se, fins i tot pensar en no esmorzar el menjar més important del dia, pot portar a problemes de salut.

Els primers aliments que prenem només aixecar-nos ens aporten energia diària. Per això, no és bo passar per alt aquesta aportació d’energia per a esmorzar. La qüestió és que diuen que si es fa un dejuni prolongat, després, es menja molt i és més fàcil que aquestes calories s’acumulin en forma de greix.

Si es pateixen problemes de restrenyiment, res millor que un esmorzar complet a base de fibra, proteïnes i líquids abundants per a afavorir el trànsit intestinal. Si no s’esmorza, es perd una oportunitat per a consumir nutrients essencials, com ara vitamines, minerals i fibra, els quals són importants.

Aclarit això, vull dir-vos que la dita “esmorzar com un rei, menjar com un príncep i sopar com un captaire” és encertada pel que fa als horaris. Ara que ja sabem, què significa aquest primer àpat del dia, us penseu saltar l’esmorzar?