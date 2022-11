Ubach participa en la 43a Conferència ministerial de la Francofonia a Djerba, Tunísia

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha desplaçat aquesta setmana a Djerba, Tunísia, on se celebra la 18a Cimera de caps d’Estat i de Govern de la Francofonia, així com la 43a Conferència ministerial d’aquest organisme.

L’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) agrupa fins a 88 països –entre membres de ple dret, associats i observadors– i té com a objectius desenvolupar una col·laboració política, educativa, econòmica i cultural entre els Estats de parla francesa. A banda, l’OIF posa especialment en relleu la necessitat de mantenir el suport a l’estat de dret i els drets humans –i de manera destacada, per als joves i dones–, així com la voluntat d’intensificar el diàleg i la cooperació multilateral.

En la primera jornada dels actes, aquest divendres s’ha celebrat la Conferència ministerial amb més de 50 ministres i una trentena d’altres alts representants. Davant dels seus homòlegs provinents d’arreu del món, la ministra ha felicitat la secretària general pel canvi en el model organitzatiu i financer que va endegar després de la crisi de la COVID-19, i que permetrà “una OIF més flexible, innovadora i àgil en termes de metodologia de treball perquè les accions tinguin més visibilitat i impacte a nivell internacional”.

Parlant de projectes concrets, Ubach ha destacat els excel·lents resultats de les dues primeres edicions dels fons “La Francophonie avec Elles”, que ha permès ajudar, mitjançant diferents projectes, a més de 18.000 dones a més de 26 països. Per aquest motiu, ha relatat, “Andorra ha augmentat la seva dotació anual a aquest projecte en un 50%”. També s’ha referit al programa de mobilitat dels ensenyants, que facilita que professors puguin desenvolupar part de la seva carrera en altres països. Actualment, hi ha un jove andorrà que hi participa, exercint a Ghana.

Finalment, la ministra d’Afers Exteriors també s’ha referit a la Declaració sobre la llengua francesa en la diversitat, que és previst que s’aprovi aquest cap de setmana a la Cimera de caps d’Estat i de Govern: “el text esdevindrà de referència en matèria de llengua, i reitero la voluntat del Principat d’Andorra de continuar promovent i posant en valor el francès”.

Així doncs, demà dissabte i diumenge serà el torn de la 18a Cimera de caps d’Estat i de Govern, amb una sessió de treball plenària i diverses taules rodones i sessions en format restringit per als membres de ple dret, entre els quals hi ha el Principat.

Signatura de relacions diplomàtiques amb Niger

En aquesta primera jornada, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha reunit amb el ministre d’Estat i d’Afers Estrangers de Níger, Massoudou Hassoumi, per tal de signar l’establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països. És el 153è país amb qui Andorra estableix relacions formalment.

La signatura s’inscriu en la voluntat dels dos països d’impulsar lligams de cooperació en els àmbits polític, econòmic, i cultural que s’inclouen en la Convenció de Viena del 1961 sobre relacions diplomàtiques i els principis i normes fonamentals de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional.

Reunions bilaterals

Finalment, la ministra Ubach també ha mantingut trobades bilaterals amb diversos representants internacionals. D’una banda, s’ha reunit amb Traian Hristea, viceministre de Romania.

La ministra els ha exposat l’Acord d’Associació que actualment Andorra negocia amb la UE, i també i s’ha tractat la possibilitat de signar un CDI. Per la seva banda, Hristea ha mostrat interès a poder intercanviar experiències en l’àmbit del turisme.

A la tarda, Ubach s’ha trobat amb el seu homòleg d’Armènia, Ararat Mirzoyan, amb qui han departit sobre la importància del multilateralisme, especialment després de l’esclat de diverses tensions i conflictes bèl·lics.