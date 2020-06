El PS demana que es puguin sol·licitar ajuts a l’estudi fora de termini

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 7 esmenes a la Llei d’ajuts a l’estudi amb la voluntat de fer-la més equitativa, i compensar les possibles desigualtats econòmiques i socials. Les seves correccions pretenen facilitar el procés de sol·licitud d’ajuts i , possibilitar la sol·licitud virtual per així agilitzar el procés d’avaluació i, també, millorar els terminis d’atorgament dels ajuts a l’estudi.

El Conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez, ha explicat que el grup està d’acord amb la modificació proposada pels grups de la majoria: “tot el que sigui agilitar i no penalitzar a causa de la situació situació ens sembla bé”.

Des del PS volen que els alumnes de nivell preobligatori, obligatori, de batxillerat, de formació professional no superior i d’ensenyament superior que requereixin suport econòmic públic per circumstàncies familiars sobrevingudes a partir del tancament del període de sol·licitud dels ajuts regulats per aquesta Llei, puguin sol·licitar un ajut a l’estudi fora de termini. L’atorgament d’aquests ajuts, no compren un període de cobertura superior al període lectiu en què se sol·licitin. Aquestes demandes hauran de ser avaluades pel ministeri competent en matèria d’ensenyament, que podrà, si escau, sol·licitar un informe del ministeri competent en matèria de benestar social.

Al text tramitat, els Socialdemòcrates defensen que els ajuts a l’estudi han de seguir adscrivint-se al ministeri encarregat de l’educació. En aquest sentit, recorden que el dret a l’educació està reconegut com a fonamental a la Constitució d’Andorra i que la Llei qualificada d’Educació desenvolupa. Per garantir-lo de manera efectiva i oferir l’oportunitat de superar els obstacles de tota mena que puguin menyscabar-lo, els poders públics s’han dotat d’un sistema d’ajuts a l’estudi que compensa les desigualtats econòmiques i socials i, en els nivells d’ensenyament post obligatori, incentiva la continuïtat de l’estudi. “És responsabilitat del ministeri encarregat de l’educació assegurar les condicions per a l’exercici d’aquest dret”, recorda el conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Carles Sánchez.