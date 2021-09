El PS demana pel procés de elecció del director del Servei de Salut Mental del SAAS

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat aquest dilluns una pregunta i dues demandes d’informació a Sindicatura. La consellera general Susanna Vela ha formulat una qüestió, que el Govern haurà de respondre de manera oral a la sessió del Consell General pertinent, en relació a la cobertura de la direcció del Servei de Salut Mental del SAAS. Vela sol·licita saber quin ha estat el procés de selecció per a cobrir la plaça, que ha guanyat el psiquiatra Carlos Mur de Viu, i també ha demanat per l’expedient i tota la documentació relativa a aquest procés de selecció i de contractació.

Per la seva banda, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, també ha entrat una demanda d’informació, però aquesta en relació a dos concursos públics internacionals convocats per ActuaTech. López ha demanat els expedients de contractació, plecs de bases tècniques i administratives, ofertes presentades i criteris de selecció dels projectes, entre altres, relatius al concurs públic internacional sobre Serveis d’acompanyament de governança i qualitat de la dada de modalitat negociada, que el 20 d’agost del 2021 va recaure a l’empresa Pricewaterhousecoopers Serveis Professionals Andorra S.L.U per un import de 228.690 euros.

Així mateix, el president socialdemòcrata també vol conèixer la informació relativa a l’adjudicació del concurs públic internacional relatiu als Serveis de definició del model d’interoperabilitat de país de modalitat negociada que ActuaTech va convocar el passat 26 d’agost i que s’ha adjudicat a Deloitte Andorra Auditors i Assessors S.L per un import de 134.198 euros.