La lliure prestació de serveis centra el debat del seminari sobre l’Acord d’associació amb la UE

El segon seminari de treball organitzat amb els actors econòmics i socials en el marc de l’Acord polític al tomb de la negociació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea s’ha centrat en el debat i anàlisi dels annexos X Lliure prestació de servei i VII Reconeixement de titulacions, dos dels llistats normatius que formen part del bloc de la lliure prestació de persones. En l’exercici hi han participat associacions i col·legis professionals, així com patronals i sindicats.

La reunió ha estat presidida pel cap de Govern, Xavier espot, amb l’objectiu de seguir avançant cap a una posició de negociació compartida, debatuda i treballada en profunditat amb tots els actors implicats. L’intercanvi ha permès presentar elements bàsics de la norma europea sobre la lliure prestació de serveis i la llibertat d’establiment i intercanviar sobre el tipus de salvaguardes i adaptacions que Andorra podria sol·licitar així, com els seus límits.

La trobada s’ha clos amb un doble acord. D’una banda, la creació d’un grup de treball conformat per la delegació negociadora i els actors econòmics i socials que seguirà desgranant i afinant la posició negociadora d’Andorra davant de la UE. I de l’altra, el desenvolupament en paral·lel a la negociació d’un seguit de treballs legislatius que el Govern ha ressenyat com a necessaris per seguir avançant en la regulació de les professions concernides.

“En el darrer any i mig hem realitzat dues rondes de reunions amb els col·legis professionals, intercanvis que ens han permès desgranar quins són els neguits suscitats per la negociació de l’Acord d’associació, i que són legítims davant d’una lliure prestació de serveis, però també diferenciar-ho de quines preocupacions sorgeixen al marge d’aquesta negociació. El seminari d’avui es conclou de manera positiva per d’una banda la voluntat dels actors econòmics de seguir treballant en una posició negociadora conjunta i, d’altra banda, la voluntat del Govern d’avançar, en paral·lel, en altres mesures que han d’enfortir aquests professionals”, ha valorat el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba.

L’encarregada de conduir la reflexió ha estat la periodista Noemí Rodríguez qui ha recollit les idees que s’hi han expressat. El pròxim seminari, i darrer dels tres dedicats a la lliure circulació de persones, tindrà lloc a la tardor i se centrarà en els annexos VI relatiu a la coordinació de la Seguretat social i l’annex XVIII sobre dret del treball, igualtat i seguretat en el treball.