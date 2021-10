El PS demana l’informe sobre el conreu de cànnabis per a ús terapèutic

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat aquest dimarts una demanda d’informació a Sindicatura dirigida al Govern per a sol·licitar tota la documentació que l’executiu té pel que fa al conreu de cànnabis per a ús terapèutic. “És un tema que fa temps que està damunt de la taula i que cal preveure com es pot desenvolupar amb temes com per exemple la necessitat (o no) d’una indústria farmacèutica lligada al cànnabis terapèutic”.

Vela ha demanat tots els estudis rebuts i, en particular, l’informe elaborat per l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Catalunya (IRTA) que permetrà avaluar i definir el model de cultiu i de transformació industrial del cànnabis amb finalitats medicinals a Andorra. Un estudi que l’executiu ja està analitzant, segons va informar recentment la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, als mitjans de comunicació.