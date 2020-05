El PS demana les dades de defuncions a Andorra

En un escrit tramitat aquest matí, la Presidenta del Partit Socialdemòcrata, Susanna Vela, demana a Govern les dades de les defuncions dels mesos de març, abril i maig dels anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, de forma segregada per sexes i per franges d’edat (majors de 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc.).

“Es tracta d’obtenir una informació que és pública en altres llocs: si consultem les diferents webs dels Instituts d’Estadística dels nostres països veins, podrem trobar fàcilment tota aquesta informació de caràcter demogràfic”, ha exposat Vela, que lamenta que a Andorra no sigui possible obtenir aquesta informació sense haver-la de demanar via Consell General. L’objectiu de la formació és “poder fer una comparativa de les defuncions al llarg dels darrers anys, comparades amb el període de crisi sanitària que actualment estem patint”, explica la presidenta del PS.

Els socialdemòcrates remarquen la importància de millorar l’accés directe a dades que ja haurien de ser públiques. Defensen que “la ciutadania ha de conèixer les dades i la informació de què disposen les administracions públiques, ja que aquestes són determinants per valorar les actuacions públiques i garantir un exercici del poder públic responsable”, explica Vela, que ha volgut recordar que “un dels elements claus per dissenyar i valorar de forma adequada les polítiques públiques resideix en l’accés a dades apropiades, tangibles i representatives.”

Text PS