La Massana demana que no es llencin guants a la via pública

L’equip de neteja del Comú de la Massana ha incrementat el volum de feina durant la pandèmia, no només per les tasques de desinfecció a la via pública sinó també perquè hi ha un increment de residus que es llencen al terra, sobretot guants de plàstic.

“Entenem que es tracta de guants molt lleugers i que és fàcil que surtin volant. Per això demanem als establiments comercials que facilitin als seus clients un recipient perquè dipositin els guants abans de sortir”, explica la cònsol menor, Eva Sansa.

El servei de neteja també apel·la al civisme, ja que també hi ha casos de persones que llencen directament els guants no només al carrer sinó també als camins i senders de la parròquia. “Penso que a cap ciutadà no li agrada veure brutícia però és que a més el plàstic també comporta un perjudici per al medi ambient”, afirma Sansa, que afegeix que “intentem que els equips de neteja puguin arribar a tots els punts però tenim una parròquia molt extensa i per això apel·lem a la responsabilitat i civisme dels ciutadans”.