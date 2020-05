Carnet Jove Andorra anuncia els guardonats de la 5a edició del Concurs de microrelats

El Carnet Jove Andorra informa que el lliurament de premis de la 5a edició del Concurs de microrelats que s’havia de celebrar avui dimecres 6 de maig ha quedat ajornat fins a nova data per les mesures adoptades per prevenir els contagis de la COVID-19.

Tot i així, el jurat format per l’escriptora Teresa Colom, pel Servei de Política Lingüística, per l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra i per l’Alicia Luño, guanyadora de la 4a edició, ha valorat telemàticament totes les obres que s’han presentat a concurs.

En aquesta 5a edició del Concurs de microrelats s’han rebut un total de 57 originals de joves d’entre 12 i 30 anys i de temàtiques diverses que afecten actualment als joves com el confinament, la llibertat, el futur, les relacions o el medi ambient.

El jurat ha atorgat el primer premi en la categoria de 12 a 14 anys a l’obra “Lliure” de l’Anna Pueyo Roda. La guanyadora en la categoria 15 a 17 anys ha estat la Martina Sopena Campolier amb l’escrit “Ho faré”. “Dues-centes passes” de Karen Martin Cornes ha estat el microrelat que s’ha endut el primer premi en la franja d’edat de 18-24 anys i finalment el primer premi per als joves de 25 a 30 anys ha estat per l’Adrià Tappi González amb el relat ”El misteri de la Flama”. El jurat ha atorgat cinc premis més i 2 accèssits, que es poden consultar al web carnetjove.ad.

Els premis del concurs són targetes regals de la FNAC per valor de 50 € i 100 € i lots de llibres.

Tots els microrelats guardonats en aquesta 5a edició es poden llegir al web del Carnet Jove Andorra www.carnetjove.ad.

Guardonats



12-14 anys

1r Premi: Anna Pueyo Roda – “Lliures”

2n Premi: Anna Pueyo Roda – “Destí”

3r Premi: desert

15-17 anys

1r Premi: Martina Sopena Campolier – “Ho faré”

2n Premi: desert

3r Premi: desert

18-24 anys

1r Premi: Karen Martin Cornes – “Dos-centes passes”

2n Premi: Júlia Sebastià Lluscà – “Això algun dia serà la sinopsi de la meva novel·la”

3r Premi: Laura Navarro Marín – “Quid pro quo 3.0”

Accèssit: Paula Sopena Campolier – “Una espera a la deriva”