El PS demana al Govern si preveu modificar els ERTO

La consellera general del Partit Socialdemòcrata (PS), Judith Salazar, ha entrat una pregunta per demanar al Govern si preveu modificar la Llei de mesures urgents per lluitar contra els efectes econòmics derivats de la pandèmia de la Covid-19, la qual regula la continuïtat dels ERTOS. Salazar explica que el text “estableix en el seu article 11.2 l’obligatorietat de mantenir, almenys, un 25% de la plantilla que no es pot afectar a la reducció de la jornada laboral o a la suspensió temporal del contracte“. Concretament, la llei indica que “excepte en el cas de les empreses tancades obligatòriament i de les altres empreses que, en el moment d’efectuar la sol·licitud inicial, de prolongació, de modificació de l’abast o de variació del supòsit, tinguin en plantilla un nombre de persones assalariades inferior a deu, el percentatge de les persones assalariades afectades per una suspensió temporal dels contractes de treball o per una reducció de la jornada laboral no pot superar el 75% de la plantilla en el moment d’efectuar la sol·licitud de què es tracti.” Salazar recorda que “la realitat que tenim ara damunt de la taula és totalment diferent de la del moment que es va dissenyar la llei. Ens enfrontem a l’obertura de les estacions d’esquí en un context de restricció de la mobilitat dels països veïns, que impedeix als seus ciutadans venir a esquiar a Andorra”.

En aquest context i tenint en compte que al sector hoteler no se li pot oferir el consum intern com una solució viable per, com a mínim, mantenir un mínim de plantilla i els negocis oberts, la consellera socialdemòcrata ha tramitat aquest migdia una pregunta oral urgent per saber si Govern té una previsió de canviar aquesta disposició “per adaptar-nos a una realitat diferent de la que es preveia en el moment en el qual vam dissenyar aquesta llei“.

Aquesta és una de les dues preguntes orals urgents que la formació ha presentat aquest dimecres per portar a la sessió de Consell General: al llarg del matí, la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha tramitat una segona pregunta en relació l’estratègia i el calendari de vacunació per la Covid-19. Concretament, i vistes les darreres notícies comunicades pel Govern en relació al subministrament de les vacunes de la Covid-19, la consellera demana quina és l’estratègia i el calendari de vacunació per la Covid-19 que el Govern té previstos. Des del PS defensen que amb aquesta nova situació la ciutadania té dret a conèixer i tenir clar quin és el calendari de vacunació.

La consellera general del PS, Susanna Vela, avança que la voluntat dels socialdemòcrates és ”que el Govern ens concreti i ens especifiqui quina és la seva estratègia: on la podem consultar, si la tenen o no, i parlar del que ha aparegut aquests dies a la premsa amb la gestió del subministrament de les vacunes. Volem que ens expliquin com ha anat el procés, quina és la feina que s’ha fet, quins són els problemes que s’han trobat i com ha evolucionat, d’una forma que totes i tots els consellers puguem escoltar”, ha explicat Vela, que lamenta que els consellers i les conselleres s’hagin d’assabentar de gestions o problemes a través dels mitjans de comunicació del país”, ha exposat Vela.