Última cursa a Santa Caterina Valfurva

Aquest dimecres s’ha celebrat l’última cursa de les que hi havia programades a a l’estació italiana de Santa Caterina Valfurva, un gegant FIS.

Matías Vargas ha finalitzat 75è amb 2.04.64, a 10.10 del guanyador, mentre que Robert Ferrari ha estat 86è amb 2.07.35, a 12.81. El vencedor ha estat el lituà Andrej Drukarov, amb 1.54.54.

Marc Fernández no ha pogut completar la primera mànega.

Per altra part, el segon gegant FIS de Lenk, a Suïssa, on havia de córrer Carla Mijares, s’ha cancel·lat per la intensa nevada caiguda durant la nit.

L’equip EEBE, a l’eslàlom dels Nacionals Júniors italians

L’estació de Pila ha acollit avui l’eslàlom dels Nacionals Júniors italians, amb l’equip masculí del grup EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu).

Jaume Núñez ha estat 35è amb 1.32.35, a 4.81 del guanyador, que ha estat l’espanyol Ander Mintegui, amb 1.27.49. En la 45a plaça ha finalitzat Iu Escabrós, a 7.81, mentre que 48è ha estat Joel Fonseca, a 8.36.

Demà l’estació acull un gegant FIS.