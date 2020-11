El PS d’Andorra la Vella es cansa de les formes de la majoria i es reafirma en la falta de transparència

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella han dit “prou” a les maneres de fer de la majoria comunal i en denuncien la falta de transparència. L’exemple, la gota que ha fet vessar el got ha estat la roda de fira –nòria– instal·lada a la plaça de la Rotonda. El conseller socialdemòcrata Sergi González ha exposat que se li va comunicar el 19 d’octubre, extraoficialment per part del cònsol menor, que l’arbre de Nadal amb llums i so no es faria i que estaven valorant altres opcions, com per exemple la “nòria”, però que encarà no estava tancat i que hi havia encara força temes a valorar, i el dia 28, a la publicació del BOPA, es comprova que aquesta adjudicació ja s’havia acordat a la Junta de Govern del 14 d’octubre mitjançant contractació directa. A més, el representant socialdemòcrata al Comú d’Andorra la Vella, ha explicat que ja fa set dies que va demanar al Comú informació sobre la roda de fira -els contractes, assegurances, el cost que representa per a les arques comunals, els informes de la idoneïtat de l’espai, etcètera- i encara no ha obtingut resposta.

D’aquesta manera, González ha denunciat que “hem vist unes arts i unes maneres de la majoria que no ens agraden”. “Això no és normal”, ha afirmat el conseller socialdemòcrata, que considera que des de la majoria s’està menystenint els consellers de la minoria, que recorda és “una gran minoria”. Així, s’està menystenint també tots els ciutadans que van donar suport a la candidatura de PS+Independents en les passades eleccions comunals. “La transparència ha de ser els 365 dies de l’any, no només quan hi ha eleccions”, ha sentenciat González.

En aquest punt, des del PS+Independents es defensa que s’està en una crisi i “hem d’estar al costat de la ciutadania més que mai”. Per això, més enllà de demanar a la majoria tota la informació necessària, també es demana escoltar a la ciutadania i “de remar tots per un mateix camí, el que no podem fer és ocultar informació”. D’aquesta manera, ha criticat que per un cantó des de la majoria es digui que es reduirà la despesa del Poblet de Nadal quan per l’altre s’augmenten algunes despeses, com la corresponent a l’enllumenat. “A què juguem? No és moment de jocs, és moment de dir les coses clares i fer accions clares per a la ciutadania”, ha dit González, que ha demanat quin va ser el cost total del projecte “Poblet de Nadal” l’any 2019 i quin pressupost té aquest any.

Així, González s’ha compromès, en nom seu i de les seves companyes al Comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona i Lídia Samarra, a canalitzar els dubtes i neguits que la ciutadania els faci arribar, si cal incloent-los com a precs i preguntes a les sessions de Consell de Comú.