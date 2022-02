El PS aposta per un model de país que prioritzi la sostenibilitat

El Partit Socialdemòcrata aposta per un model de país que prioritzi la sostenibilitat amb un pla de mobilitat més ecològic i eficaç. Així ho han fet saber el president socialdemòcrata, Pere López, i el secretari d’Organització durant la roda de premsa que han celebrat aquest dilluns a la tarda per tractar la implementació de la taxa verda i la seva repercussió en els preus dels carburants.

Els responsables del PS han recordat que estan a favor de la taxa verda, però que com ja van anunciar anteriorment el moment d’aplicar-la no era ara, sinó més endavant, el 2023, quan les conseqüències de la pandèmia no fossin tan recents. Un fet que s’ha agreujat amb la pujada dels preus dels carburants a escala internacional i que està provocant que l’efecte a les butxaques dels i de les conductores del país, i sobretot dels professionals del transport de mercaderies, sigui més notable que als països veïns.

Per aquest motiu, des del PS s’ha reclamat treballar a millorar la situació actual a la xarxa viària amb opcions de transport més sostenible mediambientalment i econòmicament. En aquest sentit, López i Baró han exposat accions com una xarxa de transport públic eficaç que solucioni també els problemes actuals de pas de freqüències i aforaments als busos, més inversió per potenciar la venda de vehicles privats híbrids i elèctrics, l’increment de punts de recàrrega a la xarxa viària, i l’aposta per a les connexions internacionals menys contaminants, com per exemple el ferrocarril, que tot i suposar una gran inversió econòmica és el futur del transport col·lectiu.