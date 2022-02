López pregunta pel Centre residencial d’educació intensiva

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat aquest dilluns a Sindicatura una bateria de preguntes amb relació al Centre residencial d’educació intensiva (CREI).

En concret, López ha demanat al Govern que es faci públic quina és la funció d’aquest equipament, quin model de gestió d’implementar, amb quins recursos comptarà (humans, materials, etcètera), i quina capacitat d’aforament té, entre altres.

Una de les preocupacions des del grup parlamentari socialdemòcrata és també conèixer el perfil dels joves i adolescents que seran atesos al CREI, si serà només per a residents a Andorra o s’acollirà a menors de fora del país, si el CREI funcionarà com a centre de dia i si hi haurà pisos tutelats.

Així mateix, López ha preguntat pel pressupost invertit fins ara en aquests equipaments, el cost que suposarà el seu funcionament i quin serà el finançament, els preus de les estades i serveis i si és aquests es cobriran des de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), des del Govern o si ho hauran de fer les famílies.