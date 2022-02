Torna el Carnaval conjunt entre Escaldes-Engordany i Andorra la Vella

Els comuns d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella han mantingut per a aquest any el Carnaval conjunt amb activitats adaptades a l’alleugeriment de les mesures sanitàries. En aquesta ocasió, la penjada del Carnestoltes es farà a Escaldes-Engordany i el judici a Andorra la Vella. Així doncs, el programa començarà aquest divendres, 25 de febrer, amb el pregó i la penjada del Carnestoltes, a càrrec del grup de teatre Making off i l’Esbart Santa Anna, es durà a terme a la plaça Coprínceps, a les 19 hores.

Dissabte, 26 de febrer, a partir de les 18 hores, tindrà lloc la rua per Escaldes-Engordany. Tenint en compte que aquest any no s’ha pogut comptar amb les comparses s’ha apostat per posar animació al carrer amb l’espectacle Les Wagonotes de la Cia. Les Enjoliveurs.

En el pr ograma destaca l’espectacle infantil Mozartland, que tindrà lloc el 28 de febrer, a les 17 hores, a la sala Prat del Roure d’Escaldes-Engordany. Es tracta d’un concert-espectacle amb música de Mozart a càrrec de la Cia. del Príncep Totilau. L’entrada és gratuïta.

Dimarts, 1 de març, a les 19 hores, s’escenificarà el Robatori de les olles de la mà de la secció infantil i juvenil de l’Esbart dansaire d’Andorra la Vella. Tot seguit, a les 19.30 hores, tindrà lloc el judici i la cremada del Carnestoltes a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella. En l’acte hi participaran el grup de teatre Making off i l’Esbart dansaire d’Andorra la Vella, que en motiu del seu 40è aniversari oferirà una actuació completa dels seus balls de Carnaval.

A més, aquest any es manté el concurs virtual de disfresses i coreografies. La participació es pot fer per grups enviant les propostes en vídeo i foto a cultura@comuandorra.ad o s.cultura@e-e.ad i després es podran veure al lloc web www.habemuscarnaval.com. Els premis a les millors disfresses per grups (d’un mínim de tres persones) són de 250 euros per al primer premi, de 200 per al segon, i de 150 per al tercer. A més hi ha un accèssit per a les disfresses de nucli de convivència amb mascota de 50 euros. ​

A banda, aquest dissabte 26 de febrer, a partir de les 12.30 hores, se celebrarà l’11a calçotada popular organitzada per la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE). Serà al carrer dels Veedors d’Escaldes-Engordany i el preu és de 7 euros per als calçots, una botifarra, una beguda i el pitet i de 4,50 euros per a una ració de calçots, una beguda i el pitet.

Paral·lelament, el 2 de març tindrà lloc la mostra de les millors obres de l’edició 2021 del Festival Internacional de Cinema d’Animació d’Annecy. A les 17.30 hores, l’activitat està adreçada als infants d’entre 6 i 13 anys i a les 19.30 hores a les persones joves i adultes. Tindrà lloc a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engorday i l’entrada és gratuïta.

A més, la biblioteca d’Escaldes-Engordany acull diferents tallers de Carnaval entre l’1 i el 4 de març, de les 17 a les 18.30 hores. Va adreçat als infants nascuts entre el 2011 i el 2015, té un cost de 12 euros la setmana, i cal reservar prèviament al 802 256 o biblioinfantil@e-e.ad.